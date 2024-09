Ilaria Salis, l'ultimo delirio: adesso vuole abolire i carceri minorili

Francesco Storace 04 settembre 2024 a

a

a

Tra prigioni da abbattere e pigioni da evitare, è davvero fantasiosa la vita dell’onorevole Ilaria Salis. Entra nelle galere e poi, per sua fortuna, ne esce. Racconta fiabe di vita amara e soprattutto per quanto riguarda le carceri destinate alla detenzione minorile vorrebbe buttarle giù. Eh sì, ci mancava una rivoluzionaria immaginaria, una onorevole parlamentare europea che quelli che scannano a 17 anni persino la propria famiglia li lascerebbe liberi come fringuelli. Non paga la pigione per occupazione illecita di case altrui, vuole mandare all’aria la prigione per chi ha meno di 18 anni, anche se delinque. Se scriviamo che è una pazzia, arriva papà Roberto a seppellirci su X, ma non è colpa nostra se non abbiamo nel vocabolario una parola diversa e adeguata alla “proposta” della deputata che Bonelli e Fratoianni ci hanno fatto digerire. La bella pensata della Salis riguarda il carcere minorile Beccaria di Milano. (..)