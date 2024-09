Pd, Bersani stronca Schlein: "Ma siamo proprio fessi?"

07 settembre 2024 a

Pier Luigi Bersani lancia un avvertimento a Elly Schlein. Durante la festa del Fatto Quotidiano, l'ex segretario del Pd ha parlato di un possibile ingresso di Matteo Renzi nel campo largo. E ha colto la palla al balzo per esprimere il proprio punto di vista sull'ex presidente del consiglio. "La politica - ha detto Bersani - non la misuri in ettari, poi si finisce nel metro quadrato".

"C'è un mondo che dobbiamo andare a prendere, invece di preoccuparsi di Renzi". Questa è la frecciatina di Bersani, che ha invece chiaro quale sia il vero compito che deve affrontare il Partito democratico. "Come ci allarghiamo sul serio? Con chi?", si chiede l'ex segretario dem, invitando la Schlein a considerare solo l'ingresso degli elettori di Azione e Italia Viva nel campo largo. Ma senza i loro leader. "Il problema ce lo stiamo buttando in casa - ha aggiunto Bersani - ma siamo proprio fessi? Davanti a un'esigenza di allargamento stiamo discutendo di Renzi?".

Poi la stoccata definitiva a Elly Schlein:"“Sei sicura che il Pd è vaccinato dal renzismo? Se sei sicura di questo, fai come ti viene. Ma sei sicura? O non pensi che ci sia ancora gente, quando deve dire qualcosa di negativo sul renzismo, che pensa: eccesso di tattica, spregiudicatezza, tatticismo… No, non è questo il problema. Lì c’era un disegno politico che circolava con una circolazione extracorporea".