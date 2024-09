Elly Schlein, il campo largo è diventato un pantano

Francesco Damato 10 settembre 2024 a

Con ottimismo di gramsciana memoria, cui notoriamente andrebbe accompagnato o contrapposto il pessimismo della ragione, la segretaria del Pd Elly Schlein si prepara addirittura a “governare”, pur essendole mancata l’occasione della crisi sognata dalle sue parti per la vicenda chiusasi con le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la nomina del successore Alessandro Giuli.

La Schlein ha contato con le dita affusolate di una sola mano, mostrate al pubblico della tradizionale festa nazionale dell’Unità chiusa a Reggio Emilia, i punti del suo programma. Che di chissà quanto inchiostro avrà però bisogno per entrare nei dettagli, secondo le tradizioni della sinistra costate, per esempio, una volta a Romano Prodi, in versione Unione, un volume di più di trecento pagine e un governo di non più di 20 mesi.

Lavoro, istruzione, diritti, sanità, industria e clima insieme sono i temi o titoli della “piattaforma” elencati dalla segretaria piddina. Che per pudore - spero - ha omesso la politica estera, comunque titolabile, dove la confusione, le incertezze, le ambiguità del Pd e dei suoi potenziali alleati meriterebbero un editoriale del mio amico Paolo Mieli sul Corriere della Sera ancora più lungo e dolente di quello che ha ieri dedicato alla maggioranza di centrodestra e al governo Meloni scrivendo, in particolare, della guerra in Ucraina. A proposito della quale tuttavia l’insospettabile - credo presidente Volodymyr Zelensky, ospite del forum Ambrosetti a Cernobbio nella sua solita tenuta quasi militare, ha detto di non avere nulla da rimproverare all’Italia, nulla di cui dolersi col suo governo. Ciò vorrà pur dire qualcosa, preceduto e seguito al suo incontro con la premier Meloni.

Dubito che lo stesso potrebbe dire il presidente ucraino se a Palazzo Chigi ci fosse la Schlein e un suo governo miracolosamente cresciuto in quel pantano che è diventato, in linea con gli effetti dei temporali di questo epilogo d’estate, il “campo largo” dell’alternativa, o “giusto”, come preferisce chiamarlo Giuseppe Conte, preferendone uno di dimensioni minori ma da lui più controllabile o condizionabile.

Magari tornando nel palazzo dal quale egli fu sostanzialmente rimosso da Matteo Renzi per lasciare il posto a Mario Draghi. Cosa che l’ormai ex anche “avvocato del popolo”, vista la percentuale ad una sola cifra cui, volente o nolente, ha ridotto il suo movimento fra i lamenti e le proteste del fondatore e “garante” Beppe Grillo, non gli ha ancora perdonato. E credo non gli potrà mai perdonare nell’estremizzazione o nell’arroccamento cui lo costringono i suoi rapporti proprio con Grillo: il “sopraelevato” pronto alla scissione anche per via giudiziaria se il sottoelevato - ha scritto di recente il comico sul suo blog personale sotto il titolo latino Repetita iuvant - dovesse abbandonarsi ad “abbracci mortali”, presumo, con la Schlein, ancor peggio anche con Renzi, appunto. Il quale, furbo come al solito, non ha degnato Grillo di una reazione. Ma in fondo neppure Conte per il suo veto ribadito contro di lui, aspettando che a difenderlo sia la Schlein, pena l’implicita ammissione della sua subalternità al presidente delle 5 Stelle.

Più mi avventuro, con l’acqua metaforicamente alle ginocchia nel campo dell’alternativa allagato dalle intemperie politiche e più fatico a proseguire. È appena arrivato, d’altronde, da un Pier Luigi Bersani pur sorridente nelle battute e nelle metafore che produce in abbondanza un monito o lamento da non sottovalutare nel Pd da parte di chi ne conosce la cronaca e la pur breve storia, in fondo di soli 18 anni, lasciando in archivio le edizioni precedenti del Pci e sigle successive. In particolare, Bersani ha chiesto alla Schlein che il partito venga aperto di più, o semplicemente aperto, a una vera discussione interna.

Se non ricordo male, fu così che cominciò a suo tempo l’offensiva contro Renzi da parte di Bersani. Che non a caso ha anche chiesto alla segretaria del Nazareno se è proprio sicura che il Pd sia “derenzizzato” davvero, visto forse il favore col quale il senatore toscano ha potuto partecipare di recente alla festa pesarese del suo ex partito, moltiplicandone gli incassi e chiedendone ironicamente una parte.