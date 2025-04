Affari Tuoi, "solo per cantare": Martina gioca male? Travolta dalle critiche

La partita, però, è iniziata malissimo. Pescati subito i pacchi da novanta: quello da 300mila euro e quello da 100mila euro . Sui social, tanti telespettatori si sono stupiti di come non abbiano accusato il colpo. Anzi, continuano a ballare e cantare con Stefano De Martino. nonostante le continue delusioni.

Non è cominciata nel migliore dei modi la partita di Antonella ad Affari Tuoi , il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . La ragazza viene da Pescara ed è la rappresentante della Regione Basilicata. Al suo fianco, nello studio di Affari tuoi, c'è suo marito Yuri. I due si sono conosciuti in un fast food, dove lei aveva lavorato in passato. Poi si sono fidanzati, sono andati a convivere, si sono sposati e hanno avuto un bellissimo bambino: Riccardo. Lei, durante il periodo del lockdown, ha deciso di aprire un negozio che si occupa di tutto l'occorrente per le cerimonie. La coppia ha giocato col pacco numero 14 .

Su X si legge:"Ormai se i concorrenti non cantano non li vogliamo a giocare", "Ormai vanno lì più per cantare che altro", "I concorrenti sono talmente presi dal canto e dal ballo che applaudono anche quando il pacco rosso è pesante", "Non capirò mai perchè le concorrenti donne devono sempre essere cosi sconclusionate..pensano a cantare a ballare..fanno tanto le stupide e ridono senza motivo..ma perchè dico io??? Ma le donne con i neuroni non le vogliono????".