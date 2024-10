Andrea Orlando accusa Bucci: "Mi ha aggredito", il video che lo smentisce

04 ottobre 2024 a

a

a

"Mi sembra che il modello sia quello di Trump e da Marco Bucci si è passati a Donald Bucci": Andrea Orlando, candidato dem alle regionali in Liguria, ha accusato il candidato di centrodestra, attuale sindaco di Genova, di averlo aggredito. In un video pubblicato sui social, l'ex ministro ed esponente del Pd ha detto: "Mentre il San Martino è congestionato di barelle, come abbiamo visto, si cerca di buttarla in rissa. A me è capitato pochi minuti fa, e devo dire che in tanti anni di vita politica non ero mai stato così imbarazzato, stupito, sorpreso".

"Il mio avversario, il sindaco della città metropolitana, nelle sue funzioni, mentre è presente a una cerimonia che inaugura un'Expo, mi ha aggredito, mi ha provocato, ha cercato di buttarla in rissa - ha raccontato -. Non credo che i liguri meritino questo e non credo neanche che davvero dobbiamo scadere a questo livello da bulletti di terza media". E ancora: "Io penso che abbiamo il dovere, per l'età che abbiamo e anche per le funzioni istituzionali che svolgiamo di trovare delle sedi. Il confronto non c'è perché non lo si è mai voluto fino a qui, mi auguro che nelle prossime giornate Bucci si decida ad accettarlo. Il confronto per mettere i liguri nelle condizioni di capire ciò che sta accadendo, qual è la partita in gioco. Io penso che questa sia l'unica strada utile alla democrazia per evitare di degenerare nella direzione di altre realtà nelle quali la politica si è imbarbarita".

Quando non si hanno argomenti, ai bulletti restano solo provocazione e aggressività. Come ha fatto oggi Bucci: detto Donald Bucci. Ascoltate cosa è successo oggi. pic.twitter.com/dqZ3mEpLWt — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) October 4, 2024

Lo scambio di battute tra i due, ripreso in un video finito sui social, pur essendo senza dubbio teso e nervoso, non sembra mai sfociare in rissa. L'incontro tra Bucci e Orlando risale al pomeriggio di oggi, venerdì 4 ottobre, alla inaugurazione della rassegna Expo Fontanabuona nel chiavarese. I due si sono incrociati tra gli stand e il primo cittadino di Genova ha chiesto conto a Orlando della cena elettorale a Milano dicendogli "da te non me lo sarei aspettato". "Ho consensi anche fuori dalla Liguria", ha controbattuto Orlando, che poi ha accusato Bucci di non farlo parlare. Il candidato di centrodestra ha quindi avvicinato di nuovo Orlando che gli ha detto di non volere litigare. Il sindaco, però, ha voluto puntualizzare come siano state dette "cose non vere sulla diga di Genova". E Orlando ha risposto: "Lo ha detto Salvini che è in ritardo". A quel punto l'ex ministro si è allontanato e Bucci ha fatto notare ai presenti: "Ragazzi, l'avete vista l'educazione eh...".