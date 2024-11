L'ossessione dei compagni: nelle divise vedono il fascismo

02 novembre 2024 a

Ecco, pochi giorni dopo la mancata solidarietà all’agente che stava per essere accoltellato a Verona dall’aggressore maliano, ci mancava solo una polemica – greve, gratuita, sgraziata, infondata, scombiccherata – contro i poliziotti in servizio in Albania.

Polemica che è puntualmente arrivata contro la loro presunta “sistemazione di lusso”(l’incredibile espressione è stata testualmente usata dall’edizione online di Repubblica), che consisterebbe in una spesa della macchina pubblica per ciascun agente impegnato nella missione di 80 euro al giorno per vitto e alloggio.