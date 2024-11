Lega, Elena Cestaro in lacrime in aula: "So cos'è la violenza, la ho subita"

20 novembre 2024 a

Silvia Cestaro, esponente della lista Zaia in Consiglio regionale del Veneto, ha rivelato, non trattenendo le lacrime di essere stata vittima di violenza. La Cestaro è intervenuta in aula nell'ambito del dibattito sull'approvazione della legge che va ad istituire l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

Il suo intervento, come raccontano diverse teste locali, è stato molto toccante: "È difficile dirlo, io questa cosa l'ho vissuta di persona quando ero ragazza. So cosa vuol dire la violenza. Ho pensato molto prima di fare questo intervento - ha detto Cestaro - perché volevo riportare sul piano pratico la cosa. È difficile dirlo, io l'ho vissuto di persona quando ero una ragazza, so cosa vuol dire la violenza".

E ancora: "Lo so perché ti arriva inaspettata, ti arriva da chi non ti aspetti, da chi ti sta vicino, ti arriva dalle persone che dovrebbero difenderti, non in casa, ovviamente, fuori casa. L'ho vissuta purtroppo negli anni, con tante amiche e tante persone che hanno subìto la violenza". Momenti di tensione poi quando ha preso la parola il consigliere Stefano Valdegamberi che ha parlato di "puzza di ideologia" accostandola all'Osservatorio. A queste parole la Cestaro è uscita dall'aula insieme ad altre colleghe definendo l'intervento del consigliere del gruppo misto "inascoltabile".