Daniele Capezzone, "oggi Gentiloni ha iniziato a scrivere per Repubblica: l'obiettivo è il 2027"

Ammonta a 18 poliziotti feriti il bilancio assai negativo del weekend dei disordini in piazza a Roma e a Bologna, e a Bologna c'è stato anche l'assalto alla sinagoga. "Si tratta di una piccola e sporca Black Lives Matter all'italiana, scatenata usando come innesco la morte di Ramy", spiega Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

"Il problema - sottolinea il direttore editoriale di Libero - è che la sinistra politica, culturale e mediatica ha fornito copertura" alle proteste violente. Ma sui giornali di oggi "scatta una reazione protettiva non nei confronti degli ebrei o dei poliziotti, ma del Pd, dando spazio al comunicato di Elly Schlein e a ben tre interviste al sindaco di Bologna Lepore, Corriere, Stampa e Repubblica, che canta la canzoncina del 'bisogna ascoltare il disagio', 'la destra non strumentalizzi'... Tutto il prontuario delle banalità di sinistra che non ci fa dimenticare la foto di Lepore che nei mesi scorsi issava la bandiera palestinese".

Secondo tema di giornata, la liberazione dell'ingegnere iraniano con decisione anticipata da parte del ministro Nordio. "Tre retroscena: Bianconi-Corriere, Semprini-Stampa, Foschini-Repubblica insistono su un fatto, dovrebbe essere stato copiato il materiale contenuto nel pc e nel cellulare dell'iraniano e quelle informazioni sarebbero state condivise con gli Stati Uniti. Il patto sarebbe stato questo: Cecilia Sala e l'iraniano a casa in cambio dei dati condivisi con gli Stati Uniti bersaglio delle azioni terroristiche realizzate grazie ai droni di quel signore".

Naturalmente "c'è il professor Orsini sul Fatto che balla ed esulta. Noi non abbiamo dubbi che queste cose Orsini le scriva spontaneamente ma anche oggi a Teheran esultano".

Politica: "Mieli dubbioso sulla doppia iniziativa centrista tra Roma e Orvieto, un po' di dibattito sul terzo mandato, negativo Lupi che credo sia al quinto o sesto mandato parlamentare...".

Ma il fatto di giornata è Paolo Gentiloni che inizia la sua collaborazione con Repubblica. "L'obiettivo è: 2027, Gentiloni candidato del centrosinistra. Oggi inizia con una spataffiata sull'Europa e l'apparato censorio che oggi gli Usa stanno allegramente smantellando. Come sempre, uno o due giri in ritardo e nel senso sbagliato".