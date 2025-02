Carlo Nordio, lo sfregio del piddino Sensi: "Il killer è sull'aereo", ecco la caricatura

07 febbraio 2025 a

"Fare quegli schizzi mi fa concentrare durante le sedute in Aula": Filippo Sensi, senatore del Partito democratico, lo ha detto al Corriere della Sera commentando la caricatura del ministro della Giustizia Carlo Nordio da lui disegnata in aula mercoledì 5 febbraio, mentre il Guardasigilli parlava del caso del generale libico Almasri. Questa volta il disegno è stato proprio una vignetta. "The cat is over the table. The killer is over the plane", dice Nordio nel ritratto. Il killer che vola via è riferito al poliziotto di Tripoli, Almasri, rimpatriato dopo essere stato arrestato in Italia.

Sulla frase "the cat is over the table", Sensi ha detto: "L’errore è voluto. Una parodia della conoscenza dell’inglese ventilata dal nostro ministro della Giustizia". E quando gli hanno chiesto dov’è finito il cat della vignetta, il senatore dem ha risposto: "Il gatto? Ci cova sempre". Quella dei disegni, comunque, non è una novità: "Durante il peggior governo della storia repubblicana, quello giallo-verde, postavo ogni giorno il volto di un ministro", ha raccontato. Poi ha giurato che il suo è un talento naturale: "Non ho mai preso lezione. Ho cominciato da ragazzino a fare i pupazzetti. Mi rilassa, mi diverte. Disegno anche sulle tovaglie di carta delle pizzerie".