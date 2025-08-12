Wanda Ferro e Meloni insultate: "Un cancro a te e a lei", scatta la denuncia

Wanda Ferro , sottosegretario agli Interni e coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, ha pubblicato un post sui social per elogiare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, citando gli apprezzamenti della stampa internazionale, come quelli di Le Monde. Nel post, Ferro scriveva: “Giorgia Meloni, il suo modello: anche Le Monde la elogia. Sinistra ai matti”, accompagnando il testo con una foto di Meloni. Un utente, il cui nome è stato oscurato, ha risposto in modo gravemente offensivo, augurando il cancro sia a Ferro che a Meloni, con l’insulto: “Un cancro a te e a lei, cagna”. Questo commento, ritenuto vergognoso, ha spinto Ferro a sporgere denuncia contro l’autore.

Contattata da Il Secolo d'Italia, Ferro ha espresso tutta la sua amarezza: “Le critiche politiche sono il sale della democrazia e io le ho sempre accettate. Gli insulti, gli auguri di un cancro (malattia che colpisce realmente tante persone e soprattutto tante donne) non li accetto. E ovviamente non li accetterei nemmeno se riguardassero i miei avversari politici”. Fratelli d’Italia, in particolare la sezione calabrese, si è stretto attorno a lei. L’europarlamentare Denis Nesci ha definito l’augurio “squallido”, mentre altri parlamentari come Alfredo Antoniozzi, Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani hanno espresso solidarietà. Anche i consiglieri regionali, guidati da Luciana De Francesco, hanno denunciato il “clima di inaccettabile odio”, così come gli assessori Filippo Pietropaolo e Giovanni Calabrese, che hanno manifestato vicinanza umana e politica.