Sondaggio Noto, "quasi 8 su 10": Giorgia Meloni, ultimo trionfo

C'è un dato significativo che molti sondaggi non esplicitano: quello della "fedeltà elettorale". Ed proprio quel dato a far volare Giorgia Meloni. A tre anni precisi dalla storica vittoria elettorale di Fratelli d'Italia e del centrodestra, il 25 settembre del 2022, la premier non sta pagando il consueto "dazio del governo", che come da tradizione logora i leader esponendoli a una progressiva perdita di consenso e fiducia, ma sta mantenendo quel "tesoretto" di voti praticamente intatto. A sottolinearlo arriva oggi Antonio Noto, con un sondaggio pubblicato sul Giornale.

Secondo Noto, oggi quasi 8 italiani su 10 che avevano votato Meloni nel 2022 confermerebbero la loro scelta. Per l'esattezza, siamo a uno strabiliante 77% che si dice intenzionato a votare ancora la leader di FdI alle prossime elezioni politiche, che salvo terremoti si terranno nel 2027.

Un dato, sottolinea il sondaggista, "importante, che testimonia come il partito della premier abbia consolidato un rapporto forte con la propria base. Certo, non mancano defezioni: una quota si dichiara oggi indecisa o si sposta verso l’astensione, ma la maggioranza resta ancorata al partito". Va detto che il giudizio lusinghiero sull'operato di Meloni a Palazzo Chigi ha ripercussioni anche sul resto della squadra.

La Lega mantiene il 72% del suo bacino elettorale, con lievi travasi verso FdI e verso l'astensionismo. Più complicata la situazione di Forza Italia, che al momento sembra convincere al voto-bis solo il 62% degli elettori del 2022. Una quota di "delusi", però, anche in questo caso confluisce in Fratelli d'Italia.

Nel centrosinistra, prosegue nella sua analisi Noto, "il Partito Democratico mantiene una buona tenuta (71%)" mentre va registrato il mezzo tracollo di Alleanza Verdi e Sinistra, i cui elettori confermerebbero il voto solo per un 64%. E Giuseppe Conte? Il Movimento 5 Stelle si tiene stretto un 73% di elettori, ma perde un 17% di astensionisti. Segno che la protesta populista, a volte, non paga.