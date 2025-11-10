Libero logo
Turismo, i dati smentiscono Schlein? Fdi: "Che brutto inizio di settimana"

di Andrea Carrabinolunedì 10 novembre 2025
2' di lettura

Sembra una Legge di Murphy, ma in realtà è solo il modus operandi di Elly Schlein. Vi ricordate della grande polemica di quest'estate, quando le opposizioni accusarono Meloni del - presunto - calo del turismo in Italia? "Gli ombrelloni chiusi - diceva la segretaria del Pd - sono un manifesto di tre anni di questa maggioranza". Ecco, anche questa volta si è rivelata una colossale bufala. In realtà la scorsa estate turistica è stata un successo strepitoso.

"Tra l’allarme per l’overtourism e le lamentele per spiagge e alberghi mezzi vuoti, il dibattito sull’estate turistica è stato acceso. Ma i numeri ora ci dicono che il 2025 è stato un anno piuttosto buono per il turismo in Italia, con risultati migliori della media europea", ha spiegato Pagella Politica. E ancora: "Tra giugno e agosto di quest’anno in Italia ci sono stati 223 milioni di pernottamenti, il maggior numero di sempre da quando abbiamo i dati".

Falce e secchiello: ecco l'economia balneare del Pd

​«Le spiagge vuote sono la cartolina del governo Meloni. Milioni di italiani stanno rinunciando alle vacanze perch...

L'account social di Fratelli d'Italia ha ripreso i dati forniti da Pagella Politica e non ha avuto la minima esitazione, sbeffeggiando così Elly Schlein: "Vi ricordate la cantilena di Elly Schlein e compagni sul turismo? Alla fine si è rivelata l’ennesima finzione. Era solo un tormentone per attaccare il Governo Meloni. Che brutto inizio settimana, Segretaria".

Francesco Storace