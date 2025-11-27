Atreju, Meloni sfida Schlein (e Conte)? La risposta di Elly in tv è surreale

Elly Schlein scivola ancora. Sul confronto (chiesto da lei stessa) ad Atreju, Giorgia Meloni ha risposto con parole molto chiare: "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente.Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte. Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio.

La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi". La risposta di Schlein è surreale: "Meloni vuol fare il confronto anche con Giuseppe Conte? Portasse Salvini, cosi' facciamo un confronto di coalizione. E se vuole porti pure Tajani, noi possiamo portare anche Fratoianni e Bonelli. E' ridicolo, e' scappata un'altra volta dal confronto, questa e' la realta'. E' assurdo che si sia rifiutata di nuovo di confrontarsi con me, cosa che l'anno scorso era disponibile a fare, quest'anno evidentemente no", ha affermato a Piazzapulita, su La7.