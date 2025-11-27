Atreju, Schlein scappa? Donzelli la inchioda: "Non c'è un leader"

Elly Schlein ha tra le righe rifiutato l'invito di Giorgia Meloni ad Atreju di Giorgia Meloni. La premier era stata molto chiara: "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte. Per due ragioni: la prima è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio. La seconda è che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell’opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi".

Schlein ha buttato la palla in tribuna calciandola dallo studio di PiazzaPulita: "Meloni vuol fare il confronto anche con Giuseppe Conte? Portasse Salvini, cosi' facciamo un confronto di coalizione. E se vuole porti pure Tajani, noi possiamo portare anche Fratoianni e Bonelli. E' ridicolo, e' scappata un'altra volta dal confronto, questa è la realtà'. E' assurdo che si sia rifiutata di nuovo di confrontarsi con me, cosa che l'anno scorso era disponibile a fare, quest'anno evidentemente no".

E Giovanni Donzelli la inchioda: "Dispiace che Elly Schlein abbia anche quest'anno alla fine declinato l'invito ad Atreju. Come sempre la nostra festa è aperta a chiunque a prescindere da idee politiche e posizionamento culturale. Il confronto per noi è il sale dell'impegno politico e tutti gli ospiti sono ben accolti e graditi. Giorgia Meloni con disponibilità aveva anche accettato di cambiare l'impianto storico della festa per fare un confronto con Schlein e Conte, vista la disponibilità da entrambi dimostrata. Se questo non è possibile andiamo avanti con gli ospiti che parteciperanno senza porre condizioni e che ringraziamo per questo. Quando l'opposizione avrà un leader unico e riconosciuto da tutti saremo felici di accogliere ad Atreju un confronto diretto tra Giorgia Meloni e il leader individuato".