Capezzone: "Un clamoroso boomerang", ecco l'ultima figuraccia di Elly Schlein

venerdì 28 novembre 2025
Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè" presenta i principali temi che trovano spazio sui quotidiani. Al centro del dibattito c'è di fatto il caso Atreju con Schlein che prima chiede di essere invitata per un faccia a faccia con Meloni e poi batte in ritirata quando la premier propone un dibattito unico con la stessa Elly e Conte. "Un boomerang pazzesco per il Pd", commenta il direttore editoriale di Libero. Qui di seguito la clip completa.

