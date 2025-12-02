Giorgia Meloni, un suo post su Modi nella top 10 del 2025: prima volta per un politico

Il 2025 è l'anno in cui per la prima volta un politico entra nella Top 10 dei post popolari, cioè quelli che più hanno coinvolto gli italiani e che, quindi, hanno totalizzato il maggior numero di interazioni. E quel politico è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

La premier ha trovato posto sia tra i primi dieci di Instagram, sia tra i più apprezzati su Facebook, qui addirittura dominando, interrotta soltanto raramente nelle prime 20 posizioni. Quest'inedito scenario emerge dal consueto report con cui DeRev, società di strategia digitale, comunicazione e marketing online, fotografa l'anno degli italiani sui social. Su Instagram, il podio vede dunque la leader di Fratelli d'Italia in terza posizione con un post in cui fa gli auguri di buon compleanno a Narendra Modi.

"La relazione social tra Giorgia Meloni e il presidente indiano Modi è tatticamente vincente in un ecosistema in cui si lotta per emergere e attirare l'attenzione degli utenti- ha spiegato il ceo di DeRev, Roberto Esposito- Da tempo Meloni raccoglie moltissime interazioni ogni volta che include Modi nella sua narrazione, e quindi da quando è nato il meme 'Melodi', complici anche i cuori che arrivano dai rinforzi dei cittadini indiani, che non sono esattamente pochi. Ciò nonostante, questo posizionamento della Premier non è un exploit isolato: Meloni è costantemente in crescita dall'anno precedente a quello delle elezioni che l'hanno portata alla Presidenza, e nel 2025 ha aumentato ancora il seguito social (+35,98% in media tra tutte le piattaforme), è stabilmente il leader politico con il più alto numero di follower e vanta un tasso di interazione sui post del 2,06%".