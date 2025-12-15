Atreju frantuma Pd e M5s: "Conte si scusi", "Rispettateci"

Il problema è Elly Schlein, non Giuseppe Conte. Il Pd, ma solo una parte attenzione, c’è rimasto male per le parole del leader di M5S ad Atreju. E così ieri, più che il giorno della consacrazione della segretaria a leader della coalizione, obiettivo fallito al punto che si sono registrati vistosi passi indietro anche nella saldezza della sua guida del partito, è stato uno dei non rari giorni di rissa a sinistra. La segretaria dem ha contraddetto il suo alleato pentastellato: «La coalizione della sinistra è nei fatti, la vogliono gli elettori», ha replicato all’avvocato del popolo. L’ha messa sul piano dogmatico, al dna non si comanda: «L’unità è un dovere», e pare ritornato il Cominter. «Voglio ricordare a Conte che in un’alleanza serve rispetto da tutti i partiti, non solo da noi, che siamo abituati» ha rincarato la dose il capogruppo dem in Senato, Francesco Boccia. E poi la solita richiesta di casa nel Pd degli offesi: chiedete scusa. Niente da fare, gli assenti hanno sempre torto. In casa di Giorgia Meloni, l’ex premier ha approfittato del palco tutto suo per essere caustico e sibillino. Non siamo alleati di nessuno, neppure delle forze progressiste; siamo pronti a confrontarci ma solo dopo aver costruito un programma condiviso: questo il messaggio di Giuseppi scaricato sabato sulla “sedia vuota” lasciata da Elly, che non ha voluto confrontarsi con lui perché si ritiene la sola alternativa a Giorgia. Ed è questa la miccia che ha fatto saltare, ancora una volta, i nervi alla segretaria, nel giorno della sua festa.

L’essere “testardamente unitaria” di Schlein somiglia sempre più a un ottusamente unitaria. E anche sull’unitario ci sarebbe da ridire, perché la concezione di unitarietà della segretaria ricorda quella del marchese del Grillo: io sono io, e voi venite dietro. Conte non ci sta. I sondaggi dicono che perfino molti elettori del Pd lo preferirebbero come candidato premier e lui ci crede. Il modello che ha in testa è quello di Bettino Craxi, che con meno del 15% dei consensi è riuscito piuttosto a lungo a essere il padrone d’Italia. Il grillino parte proprio dal 15% e spiccioli ottenuto alle Politiche del 2022, è già in campagna elettorale, sogna di aumentarlo per poter pesare di più e persegue la sola strada che ritiene utile allo scopo: distinguersi dal Pd e dalla sua leadership, che è poi da sempre la via unica del successo per i pentastellati. Il piano è chiaro. Si attende una riforma elettorale in senso proporzionale con abolizione dei collegi nominali e premio di maggioranza alla coalizione vincente, a patto che superi una certa soglia, probabilmente il 40%. A questo punto, nessuno è più obbligato a barattare poltrone sicure con gli alleati, si va al tutti contro tutti, alla sfida per prendere più voti, anche all’interno dei due schieramenti. A centrodestra è tutto chiaro, da sempre: se si vince, il leader del partito che prende più voti fa il premier. A centrosinistra invece è un caos, come al solito.