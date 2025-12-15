Lega Giovani a New York: asse con i Repubblicani, orgoglio italiano al Gala conservatore

La Lega Giovani protagonista negli Stati Uniti. Una delegazione del movimento giovanile del Carroccio ha partecipato al tradizionale Gala di fine anno degli Young Republicans a New York, rafforzando l’asse politico tra la Lega e il mondo conservatore americano.
A rappresentare l’Italia e la Lombardia l’on. Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale di Lega Giovani, l’on. Isabella Tovaglieri, europarlamentare, Davide Quadri, responsabile Esteri di Lega Giovani, e Mirko Reto, presidente di CNA Lombardia – settore agroalimentare.
La missione è iniziata con l’inaugurazione dell’ufficio di CNA Lombardia nella Grande Mela, un segnale concreto a sostegno delle imprese italiane, dell’internazionalizzazione del Made in Italy e della difesa delle eccellenze agroalimentari lombarde sui mercati globali.
Sabato la delegazione ha incontrato don Luigi Portarulo, primo sacerdote italiano nella storica Cattedrale di Saint Patrick, simbolo della presenza e delle radici della comunità italiana negli Stati Uniti. In serata la partecipazione al Gala degli Young Republicans, evento di riferimento per il conservatorismo giovanile americano, al quale la Lega è risultata l’unico partito italiano invitato.
“In questi giorni abbiamo portato con orgoglio la Lombardia e l’Italia negli Stati Uniti” – ha dichiarato Luca Toccalini – “L’invito al Gala conferma rapporti sempre più solidi tra la Lega e il Partito Repubblicano. Abbiamo ringraziato il presidente Donald Trump per l’impegno diplomatico volto alla pace e ricordato Charlie Kirk, a tre mesi dal suo brutale assassinio, figura simbolo del movimento conservatore giovanile”.
La visita conferma il ruolo della Lega Giovani come punto di riferimento del sovranismo europeo, impegnata nella costruzione di un fronte internazionale fondato su identità, libertà, difesa delle nazioni e delle tradizioni occidentali.