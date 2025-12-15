Lega Giovani a New York: asse con i Repubblicani, orgoglio italiano al Gala conservatore

La Lega Giovani protagonista negli Stati Uniti. Una delegazione del movimento giovanile del Carroccio ha partecipato al tradizionale Gala di fine anno degli Young Republicans a New York, rafforzando l’asse politico tra la Lega e il mondo conservatore americano. A rappresentare l’Italia e la Lombardia l’on. Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale di Lega Giovani, l’on. Isabella Tovaglieri, europarlamentare, Davide Quadri, responsabile Esteri di Lega Giovani, e Mirko Reto, presidente di CNA Lombardia – settore agroalimentare. La missione è iniziata con l’inaugurazione dell’ufficio di CNA Lombardia nella Grande Mela, un segnale concreto a sostegno delle imprese italiane, dell’internazionalizzazione del Made in Italy e della difesa delle eccellenze agroalimentari lombarde sui mercati globali.

Sabato la delegazione ha incontrato don Luigi Portarulo, primo sacerdote italiano nella storica Cattedrale di Saint Patrick, simbolo della presenza e delle radici della comunità italiana negli Stati Uniti. In serata la partecipazione al Gala degli Young Republicans, evento di riferimento per il conservatorismo giovanile americano, al quale la Lega è risultata l’unico partito italiano invitato.