Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Mara Carfagna, bordata contro Avs e M5s: "Ucraina? La loro idea di pace è lasciare campo libero alle bombe russe"

giovedì 15 gennaio 2026
Mara Carfagna, bordata contro Avs e M5s: "Ucraina? La loro idea di pace è lasciare campo libero alle bombe russe"

1' di lettura

"Questa è l’idea di pace di Avs e M5S: interrompere l’invio di aiuti militari all’Ucraina mentre la Russia continua a bombardare ospedali, scuole e infrastrutture civili, persino a Natale. Il risultato scontato sarebbe la resa incondizionata di Kiev. Non la fine della guerra, ma la vittoria dell’aggressione. Perché togliere a un Paese aggredito gli strumenti per difendersi non apre alcun negoziato: produce solo sottomissione. E mentre ripetono il mantra “meno armi e più diplomazia”, la risposta è una sola: ditelo a Putin. Colpisce come la compassione sia assoluta per alcuni drammi umanitari, ma diventi improvvisamente negoziabile quando riguarda l’Ucraina": l'affondo di Mara Carfagna di Noi Moderati contro la sinistra che si schiera contro Kiev.

tag
mara carfagna
ucraina
noi moderati
avs
m5s

Rottura col Pd Iran, il M5s si astiene sulla mozione di condanna. FdI: "Imbarazzanti"

Cortocircuito e imbarazzo Sinistra muta su Trump e Meloni. Forse Alberto Trentini si è liberato da solo

Polemiche antiche Olimpiadi: i costi, lo spirito e ciò che si è perso

ti potrebbero interessare

Lara Comi, assolta dall'accusa di corruzione: pena ridotta

Lara Comi, assolta dall'accusa di corruzione: pena ridotta

Redazione
De Raho, "la Commissione antimafia come i casalesi". Furia FdI contro il grillino

De Raho, "la Commissione antimafia come i casalesi". Furia FdI contro il grillino

Nuovo partito comunista, nuova lista di proscrizione: chi vogliono colpire

Nuovo partito comunista, nuova lista di proscrizione: chi vogliono colpire

Redazione
Perché la sinistra italiana ha una deriva islamista

Perché la sinistra italiana ha una deriva islamista

Fabrizio Cicchitto