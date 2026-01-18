Giorgia Meloni annuncia da Seoul: "Italia nel Board of peace per Gaza"

"Allora la notizia ve la do io". Giorgia Meloni spiazza i giornalisti che l'hanno seguita a Seoul, nella sua visita in Corea del Sud per l'ultima tappa della missione diplomatica in Asia. Anche l'Italia, annuncia la premier cogliendo di sorpresa l'intera sala stampa, "è stata invitata a partecipare al Board of Peace" per Gaza.

"Penso che l'Italia possa giocare un ruolo di primo piano nella costruzione del piano di pace e quindi siamo pronti a fare la nostra parte", ha aggiunto il presidente del Consiglio. "Quindi siamo pronti a fare la nostra parte. Del resto mi pare" che l'Italia sia "un attore molto attivo nella regione, in buoni rapporti con tutti gli altri attori regionali, e quindi siamo contenti e faremo del nostro meglio per dare il nostro contributo, che pensiamo possa fare la differenza".

Nelle ultime ore erano stati diffusi i nomi dei Paesi inseriti dal presidente americano Donald Trump per gestire e guidare la "Fase 2" del processo di pace tra Israele e Hamas in Medio Oriente. Inizialmente non si parlava dell'Italia, inserita invece in un piano per la "ricostruzione" di Gaza. C'era invece l'ex premier britannico Tony Blair, una presenza molto discussa in Inghilterra.

Secondo l'israeliano Ynet, inoltre, "alcuni membri del 'consiglio di pace' per Gaza hanno rivelato che Trump potrebbe assegnargli un ruolo molto più ampio, e alcuni lo chiamano già 'l'Onu di Trump'. Questa sera è emerso che Trump ha inviato un invito al Primo Ministro Benjamin Netanyahu a far parte del consiglio, o a qualcuno che lo rappresenti. L'invito è stato inviato ai leader di oltre 50 paesi". "Finora, da annunci e resoconti ufficiali, si è appreso che Argentina, Canada, Francia, Germania, Australia, Albania, Bahrein, Egitto e anche la Turchia hanno ricevuto inviti a partecipare al consiglio di pace, a eccezione di Israele. Nessuno di loro ha ancora confermato ufficialmente la propria adesione al nuovo organismo". Nell'elenco, come spiegato da Meloni, c'è però anche l'Italia.

