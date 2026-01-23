Lucia Annunziata, gioco sporco contro Meloni: "La sua vera debolezza"

Afferma la Annunziata: “Non è il servilismo a Trump , è quello che ha avuto fin dall'inizio su temi di politica estera, cioè di non prendere mai una decisione . Ha sempre tenuto i piedi in una scarpa sola. In questa situazione si è vista chiaramente la debolezza della Meloni, perché per esempio non è stata con i volenterosi, non è stata parte dello sforzo europeo di rendersi indipendenti sulla questione dell'Ucraina”.

Temi di politica estera, in primis le mire di Donald Trump su Canada e Groenlandia , oggetto di discussione a Piazzapulita , programma di approfondimento serale di La7, condotto da Corrado Formigli. Ospite, in collegamento da Bruxelles, l’europarlamentare del Pd Lucia Annunziata , che sposta il fuoco della critica sul governo e sul premier Giorgia Meloni .

Poi, una stilettata sulla presunta alleanza di governo, ritenuta dall’Annunziata solo una facciata: “Sull’Ucraina è stata, certo, con Zelensky molto più chiaramente, anche perché avrebbe dato sennò troppa forza al suo avversario Salvini, che è andato chiaramente a sostegno di Putin”.

Sull’azione del presidente degli Stati Uniti, la Annunziata fiuta il pericolo: “Trump sta facendo un’altra operazione: sta cercando di sfruttare la distruzione dei rapporti tradizionali per riscrivere le regole del gioco. Il vero pericolo di Trump è che anche noi entreremo nella sua stessa logica”. Sui social, però, c’è chi critica l’incoerenza della Annunziata e scrive: “È la signora che fuorionda definì le donne ucraine in Italia tutte cameriere e badanti, con l’integrazione del giornalista al suo fianco ‘e anche amanti’?”.

