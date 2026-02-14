Giorgia Meloni: "Italia invitata come osservatore a Board for Gaza, ci saremo"

Giorgia Meloni, intervenuta all’assemblea dell’Unione Africana ad Addis Abeba, ha commentato le tensioni tra Europa e Stati Uniti, in particolare le critiche del leader Cdu Friedrich Merz a Donald Trump e al movimento Maga. La premier ha scelto una linea di equilibrio, riconoscendo la complessità del momento ma rifiutando divisioni ideologiche. "Credo che Merz faccia una valutazione corretta quando dice che l'Europa deve occuparsi di se stessa, che deve fare di più, per esempio sulla sicurezza, la colonna europea della Nato", ha dichiarato Meloni ai giornalisti, tra cui Il Messaggero, fuori dalla Nelson Mandela Hall. Ha però precisato che è prioritario "lavorare per valorizzare quello che ci unisce, piuttosto quello che può dividerci".

Sulle critiche dirette di Merz al mondo Maga, Meloni ha preso le distanze: "No, direi di no. Queste sono valutazioni politiche, ogni leader le fa come ritiene, ma non è un tema di competenza dell'Unione Europea, sono valutazioni che i partiti politici".

La premier ha poi annunciato un possibile impegno italiano su Gaza: giovedì Roma potrebbe partecipare a Washington alla riunione del board of peace, invitata come paese osservatore. "Siamo stati invitati ieri, come paese osservatore", ha confermato, aggiungendo che l’invito rappresenta «una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l’adesione al board". Non è ancora definito il livello del vertice (leader o ministri), ma l’Italia non dovrebbe essere sola: "Immagino che ci saranno anche altri paesi europei, particolarmente vedo interessati quelli più vicini, soprattutto mediterranei della sponda est. Ne stiamo parlando in queste ore".