Milano-Cortina, Giorgia Meloni scatenata: "Sarà perché ti amo", orgoglio tricolore

Per la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 non poteva mancare Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio - già a San Siro lo scorso 6 febbraio per la cerimonia d'apertura - era presente all'Arena di Verona per salutare i tanti atleti che hanno reso questa Olimpiade indimenticabile. Anche i massimi vertici sportivi del Cio hanno celebrato i Giochi con il conferimento “dell’ordine olimpico in oro” al Capo dello Stato e al Capo del Governo, sottolineando la buona riuscita della kermesse.

Questa mattina, lunedì 23 febbraio, la presidente del Consiglio ha voluto condividere sui social un video emozionante che ricorda quanto accaduto in questi Giochi Olimpici. Come canzone ad accompagnare il breve filmato, la leader di Fratelli d'Italia ha scelto una dei brani italiani più conosciuti all'estero: "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. “Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grazie a tutti gli atleti per averci ispirato e fatto sognare", ha commentato Giorgia Meloni a corredo del breve video su Instagram.