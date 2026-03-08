Fdi sbertuccia Conte: "Prendi il libro e mettilo sul banco", l'ultima figuraccia

Prosegue la sfida muscolare a due settimane dal referendum sulla giustizia. Dopo l'affondo di Giorgia Meloni sul caso della famiglia nel bosco, le toghe restano al centro del mirino dell'esecutivo. Ed è il ministro dell'Interno a sferrare l'attacco, ancora una volta su una singola vicenda, quella dei Cpr in Albania. Alcuni "magistrati ideologizzati", afferma Matteo Piantedosi, mettono a rischio il lavoro del governo sull'immigrazione. Affermazioni che suscitano l'ira del fronte avverso, mentre l'esecutivo sfodera un nuovo colpo e 'arruola' la Cisl nella campagna per il sì. La mossa arriva all'incontro organizzato a Lecce dal comitato 'Sì Riforma'. In prima fila siede la segretaria generale Daniela Fumarola ed è proprio Alfredo Mantovano a sottolineare la sua presenza.

Nell'apertura del suo intervento, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio - in campo da giorni nella battaglia referendaria - si rivolge direttamente alla sindacalista Cisl ringraziandola non solo per la sua partecipazione, ma anche per "coniugare forza, decisione e senso delle istituzioni". Fumarola, a margine, puntualizza: "sono qui solo per ascoltare, non diamo indicazioni di voto".

E chi invece non vuole ascoltare è Giuseppe Conte che prosegue per la sua strada sulla propaganda per il No. E così Fratelli d'Itlai sui social lo porta a scuola con una guida prtaica per capire le ragioni del Sì: "Grillini, prendete il libro dallo zaino, mettetelo sopra il banco e leggiamolo assieme. Sì, vi aiutiamo a comprenderla. Sì, è tempo di riformarla". Qui di seguito il post che sta facendo letteralmente il giro del web.