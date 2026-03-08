Giorgetti e “Lollo” allo stadio per il rugby Intergruppo per il Sì

La storica impresa dell’Italia del rugby all’Olimpico ha avuto una tribuna d’eccezione, ieri: non soltanto era presente ad assistere al match il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, impegnato tra una telefonata e l’altra con la premier per risolvere la questione accise e prezzi della benzina, ma anche il collega dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, oltre al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Grande festa, poi, dei tifosi al Peroni Terzo Tempo Village, animato fin dal pre-partita da musica, incontri e intrattenimento.

Mancano 14 giorni al referendum sulla giustizia e al teatro Parenti di Milano si stanno definendo gli ultimi dettagli per la manifestazione del Sì organizzata da Fratelli d’Italia. Grande incognita sulla presenza della premier Giorgia Meloni, che il giorno prima riferisce in Parlamento sulla guerra, possibile che ci sia o che sia presente comunque con un video. Intanto alla Camera si è costituito l’in tergruppo parlamentare per il Sì: presentazione martedì.

«L’iniziativa nasce dalla volontà di unire diverse sensibilità politiche attorno a un obiettivo comune», spiegano gli organizzatori. «L’Intergruppo si propone come uno spazio di confronto aperto a tutti i parlamentari che intendono sostenere il Sì, permettendo a ciascuno di contribuire con la propria identità e le proprie motivazioni. Partecipano i renziani Roberto Giachetti, Valentina Grippo, il costituzionalista Pd Stefano Ceccanti, il calendiano Ettore Rosato, l’ex renziano oggi Partito Liberaldemocratico Luigi Marattin, il meloniano Federico Mollicone, poi il radicale Benedetto Della Vedova, e l’eurodeputata dem Pina Picierno».

Oggi Festa della donna, tantissime le iniziative, particolarmente ricca di eventi quella nell’Archivio di Stato all’interno della Reggia di Caserta sede per tre giorni del Festival internazionale “La città delle donne” organizzata dalla Fondazione Orizzonti, presieduta da Giuseppe Menniti, con il supporto della Bcc Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli, della Camera di Commercio e della Confindustria.

Importante anche il convegno che si terrà domani alle 11 alla Farnesina per analizzare il ruolo della donna nel complesso scenario geopolitico. Titolo: “Donne del mio tempo”, un appuntamento promosso dal Consigliere Ecclesiastico del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Monsignor Marco Malizia. Ad aprire i lavori sarà lo stesso ministro. Interverrà poi un parterre interamente al femminile: dalla presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola alla leader bielorussa d’opposizione Tsikhanouskaya. E ancora la sottosegretaria Maria Tripodi e Diene Kieita dell’Onu. A moderare la conduttrice di Tg2 Post Monica Giandotti.