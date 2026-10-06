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Ventimiglia, la sparata dell'ex sindaco del Pd: "Come ha raggiunto il 45% dei consensi la Lega"

martedì 6 ottobre 2026
Ventimiglia, la sparata dell'ex sindaco del Pd: "Come ha raggiunto il 45% dei consensi la Lega"

2' di lettura

L'ex capo della polizia Franco Gabrielli entra in politica. Al di là dell'annuncio di adesione al nuovo progetto di Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate e ora alla guida dei comitati civici Più Uno, la riprova sta nell'ultima sua apparizione a Ventimiglia. Qui, invitato dal Pd per presentare il suo libro, Gabrielli ha nuovamente attaccato le politiche del governo. "Per garantire la sicurezza e gestire il fenomeno migratorio serve equilibrio. Invocare continuamente la polizia e il pugno di ferro non ha prodotto nessun risultato", ha affermato nel cortile della Bocciofila di Roverino. 

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E ancora: "La sicurezza è fondamentale. Ed è la principale esigenza proprio delle persone più deboli. Il governo Meloni, però, ha affrontato la questione solo sotto l’aspetto securitario. Hanno aumentato i reati e il numero di anni di reclusione di 500 anni. Ma questo non ha nessuna incidenza sulla risoluzione dei problemi. Come accade in campo medico la sicurezza deve tenere insieme prevenzione e repressione. Che serve, ma da sola non basta". 

Ma a sollevare non poche perplessità sono le parole dell'ex sindaco e attuale consigliere regionale dem Enrico Ioculano. Il motivo? Giustifica il successo passato della Lega solo con la paura dei cittadini: "Gabrielli porta un punto di vista equilibrato sulla gestione della sicurezza e sul fenomeno migratorio. Negli anni scorsi – sono le parole riprese dal Secolo XIX – sulla questione migranti abbiamo assistito a posizioni populiste e di sciacallaggio, con sit-in e manifestazioni, contro l’amministrazione di centrosinistra. Nel 2019, alimentando la paura, la Lega a Ventimiglia ha raggiunto oltre il 45% dei consensi. Una volta messa alla prova, però, non ha risolto nulla. I cittadini oggi si lamentano delle risse, la gente dorme ancora nel fiume, comprese persone che lavorano. Le risposte non ci sono state e i problemi sociali sono rimasti invariati, nonostante i flussi si siano ridotti".

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