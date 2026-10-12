De Luca svela il retroscena su Giorgia Meloni: "Ci scriviamo su Whatsapp, lei mi chiama Roberto"

"Da circa 6 mesi io e Meloni ci mandiamo dei messaggi via Whatsapp, lei mi chiama Roberto, che è il mio secondo nome". A rivelarlo è il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca. Il sindaco di Taormina, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1, ha poi celebrato la presidente del Consiglio: "La presidente è una super eroina, guidare l'Italia dopo il bonus 110% o il reddito di cittadinanza, obiettivamente, è da eroi".

Il leader di Sud chiama Nord ha anche dato per certe le date delle prossime elezioni politiche: "Ho partecipato la settimana scorsa a Roma ad una 'seduta spiritica bipartisan' ed è uscito il 9-10 aprile come data del voto, ve lo do per certo. Perché? Ad aprile maturano i tempi per la pensione e poi in estate vogliono fare altro…".