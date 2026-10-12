Sondaggio Termometro politico, FdI vola e la sinistra è ferma: testa a testa per il quarto posto

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a crescere e ad accumulare consensi: lo rileva l'ultimo sondaggio realizzato da Termometro politico. Altri dettagli di nota sono il testa a testa per il quarto posto tra Forza Italia e Futuro Nazionale, con Roberto Vannacci leggermente avanti rispetto agli azzurri, anche se la distanza tra i due è minima, di appena un decimo. Intanto torna a crescere anche la fiducia nella premier, che raccoglie il 38% dei giudizi positivi.

Passando al centrosinistra, il Partito democratico di Elly Schlein è fermo al 21,1%, seguito dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde due decimi e scende al 12,7%. Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni cala di un decimo e si posiziona al 6,2%. In fondo alla classifica ci sono Azione di Carlo Calenda, che è sotto la soglia di sbarramento, al 2,8% (-0,1%), seguita da Italia Viva di Matteo Renzi che sale al 2,5% (+0,1%) e da Più Europa di Riccardo Magi all’1,6% (-0,1%). Torna a salire nel frattempo la fiducia nei confronti della presidente del Consiglio. Il 26,2% dichiara di fidarsi molto e il 12,6% abbastanza, per un totale del 38,8%.