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Sondaggio Termometro politico, FdI vola e la sinistra è ferma: testa a testa per il quarto posto

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lunedì 12 ottobre 2026
Sondaggio Termometro politico, FdI vola e la sinistra è ferma: testa a testa per il quarto posto

2' di lettura

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni continua a crescere e ad accumulare consensi: lo rileva l'ultimo sondaggio realizzato da Termometro politico. Altri dettagli di nota sono il testa a testa per il quarto posto tra Forza Italia e Futuro Nazionale, con Roberto Vannacci leggermente avanti rispetto agli azzurri, anche se la distanza tra i due è minima, di appena un decimo. Intanto torna a crescere anche la fiducia nella premier, che raccoglie il 38% dei giudizi positivi.

Scendendo nel dettaglio della rilevazione, il primo partito guadagna tre decimi e sale al 27,8%. FdI, quindi, conferma il suo primato, mantenendosi saldamente in cima alla classifica dei consensi, anche dopo l'approvazione della legge elettorale. Rimanendo nel centrodestra, si registra invece una situazione di quasi parità tra Fn e FI: l'ex generale totalizza il 7,4% delle preferenze mantenendo la quarta posizione in classifica per un solo decimo. Subito dopo ecco gli azzurri con il 7,3%. La Lega di Matteo Salvini, invece, nonostante il leggero incremento, resta al 5,3%.

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Passando al centrosinistra, il Partito democratico di Elly Schlein è fermo al 21,1%, seguito dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde due decimi e scende al 12,7%. Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni cala di un decimo e si posiziona al 6,2%. In fondo alla classifica ci sono Azione di Carlo Calenda, che è sotto la soglia di sbarramento, al 2,8% (-0,1%), seguita da Italia Viva di Matteo Renzi che sale al 2,5% (+0,1%) e da Più Europa di Riccardo Magi all’1,6% (-0,1%). Torna a salire nel frattempo la fiducia nei confronti della presidente del Consiglio. Il 26,2% dichiara di fidarsi molto e il 12,6% abbastanza, per un totale del 38,8%. 

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