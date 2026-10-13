Lega: logo nuovo e segreteria politica

Dopo il Congresso del 24 e 25 ottobre la Lega avrà una segreteria politica e un simbolo rinnovato. Sono queste le novità più rilevanti uscite dal Consiglio federale del Carroccio che si è tenuto ieri pomeriggio nella sede di via Bellerio a Milano. Mentre erano programmate le dimissioni di Salvini, dei vice segretari (Durigon, Sardone e Stefani). Fino al congresso il partito verrà retto dal neo nominato vice segretario vicario Alberto Di Rubba. Partiamo dal simbolo: quello di cui parla Salvini è non è quello che c’è sulle schede elettorali, ma il rettangolo blu e bianco con la scritta “Lega-Salvini premier”. Ecco da quello verrà tolta la scritta “premier” perché la nuova legge elettorale prevede, per le coalizioni, di indicare nel programma il nome del candidato presidente de Consiglio, che nel caso del centro destra sarà senza dubbio Giorgia Meloni. Occhio, però, perché da tempo in Lega era in agenda un restyling del logo. Fonti interne parlando di un simbolo rinnovato.

Intanto sparirà anche dal logo elettorale la parola premier e resterà solo “Lega” sopra e “Salvini” al piede. Non è poi escluso che anche l’immagine dell’Albertino da Giussano venga svecchiata, un po’ sul modello di quello che già oggi compare su tutta la comunicazione social del partito. L’idea è quella di rendere il logo più moderno ed accattivante. Sembra una sciocchezza, ma in un mondo dove l’immagine - soprattutto nella comunicazione - è esiziale, non lo è. Anzi. Anche su questo punto Salvini non ha anticipato nulla, ma ha spiegato che «sono orgoglioso del nostro passato, ma viviamo nel presente e programmiamo il futuro». Se sul logo il vicepremier non si è sbottonato, sulla “segreteria politica” ha proprio chiuso la cerniera. L’unica concessione ai cronisti è stata questa: «La farò perché è giusto condividere oneri e onori». Un riserbo più che comprensibile, perché sarà qui che si giocherà la vera partita post-congressuale.