Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso: Di Rubba commissario

Una questione regolamentare. In vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre all'Allianz MiCo di Milano, Matteo Salvini si dimette da segretario della Lega, così come i vice Claudio Durigon, Silvia Sardone e Alberto Stefani, e il tesoriere Alberto Di Rubba traghetterà il partito fino all'assise di fine ottobre. "Come già da tempo concordato e previsto, nel corso del Consiglio federale della Lega, il segretario" e i suoi vice "hanno rassegnato le proprie dimissioni. Si tratta di un passaggio necessario in vista del Congresso straordinario del partito, per procedere a un congresso elettivo. Il tesoriere Alberto Di Rubba, nominato vicesegretario vicario, avrà il compito di amministrare la Lega fino al Congresso straordinario", fa sapere il partito di via Bellerio, al termine del Consiglio federale durato circa un'ora. E non solo.

Salvini annuncia due novità di cui si discuterà al congresso: "Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo, perché il mondo cambia e la Lega corre. Mi aspetto dei documenti da parte di tutti. Poi questa categoria dello spirito: io sono nordista, io ho fatto la tessera della Lega Lombarda nel 1990. Quindi, non ci sono dissidenti. Mi aspetto idee e proposte, se qualcuno decide di non venire, mi spiace per lui. Il congresso è aperto, ci saranno persone che chiedono di venire da tutta Italia", "è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto". Abbassare l'età pensionabile da 67 a 64 anni, un contributo delle banche, l'estensione delle Zes e l'abolizione del canone Rai sono i temi su cui si sofferma Salvini in apertura della riunione del parlamentino leghista.

"Quando uno mi chiede: Salvini, come copri l'età pensionabile a 64 anni, aumento della Flat tax" fino a 100mila euro "e Strade sicure, l'assunzione di poliziotti e carabinieri? Con il contributo" da cinque miliardi "che le banche sicuramente spontaneamente daranno, senza nessun intervento a gamba tesa", spiega.