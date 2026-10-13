Maurizio Gasparri disintegra Piccolotti: "Cosa succede se si dicono le bugie"

Elisabetta Piccolotti si è resa protagonista di un intervento surreale. In collegamento con L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo, la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra si è fatta riprendere davanti agli studenti in tenda che protestano contro i prezzi degli affitti delle case nelle città italiane.

"Qua dietro di me ci sono decine di studenti universitari fuori sede che stanno facendo una battaglia per avere residenze universitarie pubbliche a costo calmierato o gratuite - ha detto la Piccolotti -. Uno dei miliardi che si vogliono spendere in armamenti potrebbero destinarlo per fare le residenze universitarie pubbliche e per riparare a questo scempio dello spreco delle risorse del Pnrr che il governo meloni ha stanziato a favore di privati. Ecco questi sono i veri problemi del Paese: noi abbiamo il tasso di laureati più basso d'Europa".