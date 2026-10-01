Elisabetta Piccolotti, la gaffe clamorosa: "Perché non lo avete fatto voi?"

"Perchè non lo avete fatto voi quando eravate al governo?". Siamo alle solite. Un'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra si fionda sui social per registrare un video. L'intento? Sempre lo stesso: attaccare il governo Meloni e, più in generale, la destra. Secondo il campo largo, se loro fossero a Palazzo Chigi molti dei problemi dell'Italia e degli italiani sarebbero risolti in uno schiocco di dita. Peccato che alcuni di loro abbiano la memoria un po' corta. Un esempio? Elisabetta Piccolotti.

"Perchè non lo avete fatto voi quando eravate al governo? Ce lo scrivete sotto a ogni video - ha spiegato Elisabetta Piccolotti in un video pubblicato su Instagram -. A parte che Alleanza Verdi e Sinistra non era al governo. Io sono entrata in Parlamento nel 2022. E quindi la domanda lascia il tempo che trova. Ma possiamo noi rigirarvi questa domanda. Perché non lo state facendo ora che siete al governo. Eppure Giorgia Meloni governa da 4 anni, ha una maggioranza larga e quindi non ha nessun alibi".

In effetti, lady Fratoianni non sbaglia. Piccolotti è entrata in Parlamento solo nell'ultima legislatura. Quindi a lei poco si può imputare. Discorso diverso, invece, per i tanti suoi compagni di partito. Come lo stesso Nicola Fratoianni, che ha dato la fiducia al governo Conte II anche se ancora Avs non esisteva.