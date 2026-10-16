Cacciari spara a zero sul campo largo: "Devono sperare che la guerra finisca. Schlein impotente"

"Pd e Movimento 5 Stelle sono costretti a stare insieme se vogliono tentare di vincere, quindi una coalizione ci sarà, ma è impossibile che arrivino a scelte chiare e univoche sulla politica internazionale". Massimo Cacciari, intervistato dal Fatto Quotidiano, ne è certo. Elly Schlein e Giuseppe Conte non riusciranno a trovare un accordo sulla questione, annosa, dell'invio degli armamenti all'Ucraina. Secondo il filosofo, l'unica speranza per il campo largo è che "in un modo o nell'altro la guerra in Ucraina abbia termine".

Solo a quel punto "può essere che un eventuale governo di centrosinistra possa produrre qualcosa". Non prima. E viste le possibilità minime di assistere alla fine del conflitto prima delle prossime elezioni politiche, secondo Cacciari non sarà "possibile giungere a una effettiva sintesi". Ne consegue che anche per quanto riguarda la politica interna sarà "complicato progettare un discorso coerente".