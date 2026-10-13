Massimo Cacciari demolisce Pd e M5s: "Putt***". Poi il plauso a Meloni

Come suo solito, Massimo Cacciari non le manda a dire. Ospite di 24 Mattino il filosofo si scaglia contro il cosiddetto campo largo alle prese con divergenze e mancanza di programma. "Nel centrosinistra si scriverà prima il programma e poi si sceglierà il candidato premier? Ma sono putt***", tuona senza mezzi termini prima di definire "non seria" la discussione sul programma comune e contestando l’utilità delle primarie per scegliere il leader della coalizione.

Massimo Cacciari a gamba tesa, "lo sparigliatore": il nome che stravolge il quadro "Bisogna parlare di progressività delle imposte. È stata il perno delle politiche dei social-democrat...

Per Cacciari, in fatto di leadership, "c'è una bella differenza, obiettivamente Meloni può piacere o non piacere, per carità, ma sono cose obiettive: ha dato prova di una straordinaria abilità politica. Dieci anni fa aveva una forza politica del 4-5 per cento, l’ha portata a essere la forza maggiore della destra, è andata al governo e il suo governo è durato quattro anni, malgrado contraddizioni interne strepitose e magari non abbia fatto assolutamente nulla".

Massimo Cacciari, colpo di grazia al campo largo: "Verso una strada rovinosa" Per il campo largo vincere le elezioni "è possibile, specialmente con l'incognita Vannacci". Cosa d...