Supermedia, "c'è un controsorpasso": la sorpresa nel sondaggio Youtrend

"C'è un testa a testa totale tra le due coalizioni". Lorenzo Pregliasco presenta, in collegamento con Omnibus su La7, la supermedia YouTrend sul consenso elettorale dei partiti. Per il sondaggista questo risultato è dato dall'ingresso di Sud Chiama Nord che "porta un 1 per cento in più al centrodestra". Passando poi all'analisi delle liste, "ci sono movimenti interessanti". Si registra infatti una crescita per Fratelli d'Italia, che sale al 27,2 per cento (+0,4). Il Partito Democratico scende invece al 20,1 (-0,3) così come cala il Movimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte scivola al 12,4 (-0,4 per cento).
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Le sorprese però arrivano dopo: "Guardiamo Forza Italia e Futuro Nazionale... C'è un controsorpasso di Forza Italia, stabile al 7,4 per cento, ai danni del partito di Roberto Vannacci, che scende al 7,2 (-0,5 per cento)". Insomma, "c'è effettivamente un segnale di stasi o comunque un parziale calo nelle ultime settimane". Proseguendo tra i partiti maggiori, crescono l'Alleanza Verdi Sinistra al 6,4 per cento (+0,1) e la Lega al 6,0 per cento (+0,3).
Sondaggio Mannheimer, “Vannacci a fine corsa?”: i numeri raggelanti su Futuro NazionaleA Piazzapulita, talk di approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli, c’è il solito aggiornamento su...
Per quanto riguarda le forze minori, Azione si attesta al 3,2 per cento, Italia Viva sale al 2,4 (+0,2 per cento) e +Europa si ferma all'1,7. Chiudono il quadro il Partito Liberaldemocratico all'1,4 per cento (+0,1), Noi Moderati all'1,2 (+0,1) e Sud Chiama Nord all'1,1 per cento.