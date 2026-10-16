Sondaggio Emg, il campo largo sprofonda: Vannacci frena, chi lo sorpassa

Calo di oltre un punto per il centrosinistra nell'ultimo sondaggio di Emg per il Tg3. La coalizione che al momento è all'opposizione, quindi, perde il vantaggio nei confronti dell'attuale maggioranza di governo, rimasta nel frattempo stabile. Siamo, dunque, a un testa a testa tra centrodestra e campo largo. Una situazione di parità, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo, al 25,4%. Al secondo posto, con 4,8 punti di distacco, c'è il Partito democratico di Elly Schlein al 20,6%. I dem al momento sembrano essere in una situazione di stallo, senza riuscire ad accorciare lo stacco con FdI. In terza posizione, invece, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte con l'11,8%. A completare il quadro del centrosinistra, Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, al 5,8%, collocata sotto Forza Italia, Lega e Futuro Nazionale.

Gli azzurri di Antonio Tajani e il Carroccio di Matteo Salvini mantengono invece un certo vantaggio su Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Nell'ultima rilevazione, infatti, Forza Italia è al quarto posto, con il 7,9%, seguita dalla Lega al 7,5% e dal partito dell'ex generale al 6,5%, quest'ultimo in calo di due decimi. In fondo alla classifica i partiti minori: Azione di Carlo Calenda è al 2,6%; Italia Viva di Matteo Renzi raccoglie il 2,5%; +Europa di Riccardo Magi è all'1,8%; il Partito Liberal Democratico è all'1,7%, pari merito con Noi Moderati di Maurizio Lupi.