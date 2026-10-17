Il Pd scatena gli studenti e loro insultano pure Elly

«Basta», non toccate il mio bambino, deve fare la rivoluzione. L’immagine che fotografa al meglio la protesta degli studenti di ieri è quella della madre torinese che fa scudo con il suo corpo ai giovani parandosi di fronte alla polizia, che con gli idranti cercava di ripulire la piazza.

Sono gli stessi ragazzi che da giorni occupano e vandalizzano quindici istituti in città, hanno mandato all’ospedale un carabiniere, tirano sassi contro le forze dell’ordine e strappano o bruciano le foto di Giorgia Meloni, ma anche di Elly Schlein. Gli stessi che marciano a braccetto con i teppisti di Askatasuna, gli immigrati violenti delle associazioni di seconda generazione dei quartieri della periferia Nord, i giovani appartenenti alle sigle che fanno riferimento all’estrema sinistra. Mamme e professori però, grazie a Dio non tutti, si stringono in un cordone per difenderli, mentre loro continuano a strillare slogan di disprezzo verso le forze dell’ordine.

Gli studenti marciano perché si dicono preoccupati del loro futuro e lamentano scuole in cattive condizioni. Non è con giornate come ieri che si costruiranno un futuro migliore e non è devastando le aule che avranno licei splendenti; provino a frequentarle. I prof lo sanno, i genitori dovrebbero spiegarglielo, la politica dovrebbe smetterla di strumentalizzare il loro ardore e la loro ingenuità per alimentare il clima di tensione nel Paese; anche perché più il caos aumenta, più la sinistra nelle urne cala.