Sondaggio, Meloni la leader più forte: non solo Schlein e Conte, ecco chi può battere

Prendendo come avversario il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte , Meloni ottiene il 52% dei consensi contro il 48% di Conte. In particolare, la prima ottiene il 91% di voti degli elettori del centrodestra, il 65% di quelli di Futuro Nazionale, il 16% di quelli del centrosinistra e il 4% di quelli del Movimento 5 Stelle. L'ex premier raccoglie il 96% degli elettori del Movimento 5 Stelle, l’84% di quelli del centrosinistra, il 35% di quelli di Futuro Nazionale e il 9% di quelli del centrodestra.

Giorgia Meloni è la leader più forte tra tutti i politici italiani: lo dice l'ultimo sondaggio dell’Istituto Piepoli. Agli intervistati è stato chiesto chi voterebbero come presidente del Consiglio in tre sfide dirette con Giorgia Meloni. Contro la segretaria del Pd Elly Schlein , Meloni è scelta dal 56% e Schlein dal 44%. Nel complesso, Meloni raccoglie il 94% degli elettori del centrodestra, il 77% di quelli di Futuro Nazionale, il 22% di quelli del Movimento 5 Stelle e il 12% di quelli del centrosinistra. Schlein, invece, è scelta dall’88% degli elettori del centrosinistra, dal 78% di quelli del Movimento 5 Stelle, dal 23% di quelli di Futuro Nazionale e dal 6% di quelli del centrodestra.

Infine, contro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Meloni è al 58%; Gualtieri al 42%. Meloni è scelta dal 93% degli elettori del centrodestra, dal 69% di quelli di Futuro Nazionale e dal 24% sia di quelli del centrosinistra sia di quelli del Movimento 5 Stelle. Gualtieri ottiene il 76% sia tra gli elettori del centrosinistra sia tra quelli del Movimento 5 Stelle, il 31% tra quelli di Futuro Nazionale e il 7% tra quelli del centrodestra.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, Fratelli d’Italia è al 27,5%; il Partito Democratico al 20% (-0,5); il Movimento 5 Stelle al 12,5%; Forza Italia al 7,5%; Alleanza Verdi-Sinistra al 7%; Futuro Nazionale al 7% (-0,5); la Lega al 5,5% (+0,5); Azione al 3%; Italia Viva al 2,5% (+0,5); +Europa all'1,5% (+0,5); Noi Moderati all'1,5%; Sud chiama Nord all'1,5%; il Partito Liberaldemocratico all'1,5%; Ora! allo 0,5%; gli altri partiti all'1% (-0,5). Al 30% indecisi e astenuti. Passando alle coalizioni, il campo largo è al 43,5%, il centrodestra al 42%.