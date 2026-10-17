Vannacci candidato alle primarie del campo largo: la voce che scuote i palazzi romani

Situazione: Vannacci continua a votare contro il centrodestra come Bonelli, Schlein, Conte e Fratoianni e il resto del Campo largo. Forse scalda i motori per candidarsi alle primarie della sinistra (o per l’Isola dei Famosi, la destinazione mi pare gli sia indifferente). A sinistra, idee e facce a caso: la sindaca di Genova pontifica, finora capace solo di alzare le tasse con in tasca un curriculum da “lanciatrice di martello” (anche se a Ilaria viene contestato di darlo, il martello, in testa a chi lei decida sia fascista, ma insomma il concetto di martello evidentemente sta a Salis come quello di calcio sta alla famiglia Maldini).
Il programma di Avs, 7% nei sondaggi, sembra scritto da Ruggero di “Un sacco bello” (il personaggio di Verdone che viveva di “ravanelli, piselli, love love love”): lezione di resistenza in classe (quella a capitalismo, fascismo, sionismo o a pubblico ufficiale?); reddito universale, pagato da chi non si sa, loro dicono da aziende e ricchi, categoria generica in cui potrebbe rientrare chiunque (forse anche Fratoianni che definisce economica un’auto elettrica da 49mila euro)..? Magari vogliono nuovi disoccupati per riempire piazze pro Pal e spezzare il ricatto capitalistico di Pay Pal? Poi, priorità, il reato di saluto romano (e polizia morale a go go, immagino) e diritto al fresco per una nuova categoria: i rifugiati climatici.
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Ma fuori dai Cpr, che verranno chiusi secondo lo slogan “più immigrati per tutti”. Tutti liberi, ché l’accoglienza sarà illimitata. Quindi, ecco l’ex capo della polizia e quello delle tasse, sempre a sinistra. Concetti forti: i carabinieri devono inseguire chi scappa fermandosi al rosso, e il centrodestra lo votano gli evasori. Quindi, dice mister tasse dimessosi nell’anno del record di recupero dell’evasione per mano di amici degli evasori (un po’ contraddittorio), ci sono 13 milioni di evasori. E votano tutti centrodestra. Illuminante e amico del popolo, direi. E il Pd? Beh, mica sta a guardare: reddito no stress di fancazzismo a ragazzi che fino a 25 anni non debbano far nulla.
Dopo il Reddito di Cittadinanza (preso anche da Babù, mio venditore di rose bengalese di piazza del Popolo) che doveva portare al lavoro (eccome no, quanto il preservativo all’incremento delle nascite), ecco quello universale, in attesa di quello galattico, della Porsche e lo champagne di cittadinanza, perché no anche della figa di cittadinanza. Avrò diritto alla mobilità pettinata e alla felicità anche sessuale o no, fascisti che altro non siete? Intanto, in America, i salari crescono di continuo, c’è piena occupazione, chi guadagna 400mila dollari paga le stesse tasse che qui paga chi ne fa 50, le minoranze sono tutte al lavoro, Tesla presenta auto volanti e la guida autonoma trasformerà le auto da costo in fonte di profitto per i proprietari. Qui siamo fermi alle code dei taxi. E ai pensierini di cui sopra. Evviva.