Vannacci candidato alle primarie del campo largo: la voce che scuote i palazzi romani

Situazione: Vannacci continua a votare contro il centrodestra come Bonelli, Schlein, Conte e Fratoianni e il resto del Campo largo. Forse scalda i motori per candidarsi alle primarie della sinistra (o per l’Isola dei Famosi, la destinazione mi pare gli sia indifferente). A sinistra, idee e facce a caso: la sindaca di Genova pontifica, finora capace solo di alzare le tasse con in tasca un curriculum da “lanciatrice di martello” (anche se a Ilaria viene contestato di darlo, il martello, in testa a chi lei decida sia fascista, ma insomma il concetto di martello evidentemente sta a Salis come quello di calcio sta alla famiglia Maldini).

Il programma di Avs, 7% nei sondaggi, sembra scritto da Ruggero di “Un sacco bello” (il personaggio di Verdone che viveva di “ravanelli, piselli, love love love”): lezione di resistenza in classe (quella a capitalismo, fascismo, sionismo o a pubblico ufficiale?); reddito universale, pagato da chi non si sa, loro dicono da aziende e ricchi, categoria generica in cui potrebbe rientrare chiunque (forse anche Fratoianni che definisce economica un’auto elettrica da 49mila euro)..? Magari vogliono nuovi disoccupati per riempire piazze pro Pal e spezzare il ricatto capitalistico di Pay Pal? Poi, priorità, il reato di saluto romano (e polizia morale a go go, immagino) e diritto al fresco per una nuova categoria: i rifugiati climatici.