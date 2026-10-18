Sala contro Piantedosi: "Pochi agenti in strada", "Radical chic". Volano stracci

Duro botta e risposta tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Tutto è partito dalle parole del primo cittadino che, parlando delle violenze di sabato 18 ottobre, a Rtl 102.5 ha commentato: "Il numero delle forze dell'ordine in piazza ieri a Milano per fronteggiare i manifestanti dava l'impressione di essere inadeguato. Soprattutto in Piazza Duomo, a un certo punto, si sono visti una quantità di protestanti violentissimi e uno sparuto gruppo di poveri poliziotti in un angolo. Ora, io non ce l'ho con il questore, e ci mancherebbe altro, con il quale lavoro ogni santo giorno, ma l'impressione che si stia sottovalutando il momento e che le forze disponibili a Milano alla questura non fossero adeguate, io ce l'ho". Sala, dunque, ha contestato l'organizzazione, accusando di fatto gli Interni di non aver gestito la situazione.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Piantedosi: "Il presidente Meloni con senso di responsabilità ha invitato tutti a condannare con forza le violenze di piazza e a solidarizzare con le forze dell’ordine vittime di aggressioni ignobili. Ma dopo poche ore il sindaco di Milano ha puntato il dito proprio contro le forze di polizia che, secondo lui, sarebbero state in numero inadeguato per fronteggiare i tanti violenti in piazza Duomo. È il solito riflesso naturale e istintivo di una certa sinistra radical chic che non riesce proprio a condannare i violenti senza qualche distinguo, sempre preferendo guardare a presunte responsabilità dello Stato e dei suoi rappresentanti". E ancora: "La colpa sarebbe della Questura, del presunto numero insufficiente di poliziotti schierati, anziché di chi ha scelto di devastare la città e aggredire le forze dell’ordine. Rassicuro il sindaco: l’adeguatezza dei dispositivi di sicurezza viene sempre verificata a posteriori. Anche per prepararsi meglio alle sfide future, di fronte a fenomeni emergenti. Ma una cosa è valutare come prevenire meglio le violenze, un’altra è spostare l’attenzione da chi le commette".