Guerriglia a Milano, FdI incalza il Pd: "Associazione a delinquere, che fate?"

"Dopo le gravissime violenze a Milano, Torino e Bologna, con decine di fermati, vetrine infrante e agenti finiti in ospedale, il tempo delle condanne a metà è finito. I criminali che devastano le nostre città e attaccano le Forze dell'Ordine si isolano con scelte nette e provvedimenti rigorosi". Francesco Filini si rivolge così a Pd e compagni che troppo spesso difendono i violenti. E dopo giorni di vera e propria guerriglia, il responsabile nazionale del programma di FdI lancia un appello "ai partiti di sinistra: sottoscrivano subito la proposta di legge di Fratelli d'Italia che estende il reato di associazione a delinquere agli sfascisti che si organizzano, anche in modo occasionale o via web, per trasformare i cortei in guerriglia urbana. Un'adesione trasversale delle opposizioni alla nostra pdl sarebbe un segnale fortissimo e inequivocabile contro i professionisti del caos: da parte delle Istituzioni deve esserci tolleranza zero verso chi delinque e attacca lo Stato".