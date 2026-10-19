Elly Schlein sbianchetta Prodi e Letta, premier sgraditi

E fu così che Elly Schlein e i suoi prodi (con la P minuscola) nel giorno dell’incoronazione della candidata premier in pectore targata Pd, cancellano vent’anni di storia del loro stesso partito (con annessi almeno tre capi di governi a base piddina doc) pur di calzare a pennello il “nuovo” Partito Democratico sulla mise della segretaria amante dell’armocromia. Una combinazione cromatica, quella che ha in testa la segretaria e aspirante premier, che è di fatto un monocolore rosso.

Come la piazza di Landini e della Cgil andata in scena sabato a Roma. Come i partigiani pro Pal dell’Anpi “depurati” dalle storie non meno eroiche dei partigiani ebrei. Come un Pd e un nascente (forse) centrosinistra - o “campo largo” che dir si voglia - che ognuno dei contendenti, potenziali candidati leader, vorrebbe modellato alla perfezione solo sulla sua propria figura e sulle sue proprie idee. Ovvero, praticamente un “campo stretto”. Sembra satira, ma non lo è affatto. È solo cronaca di un’assemblea nazionale piddina in cui tutti devono battere le mani alla Schlein versione smemorata di Bologna.