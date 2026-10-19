Scontri a Milano, pugno duro del governo: ecco il decreto per contrastare le violenze

Il governo non perde tempo e agisce. Dopo i violenti scontri che hanno interessato Milano nel fine settimana, l'Esecutivo ha deciso di intervenire già martedì con un decreto legge. La decisione è stata presa durante un vertice presieduto dalla premier Giorgia Meloni tenutosi nella mattinata di oggi, lunedì 19 ottobre, a Palazzo Chigi. Stando a quanto emerge, alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di legge Sicurezza saranno spostati nel nuovo decreto legge.

Le novità interesseranno l'estensione del fermo preventivo nei confronti dei minori, misure anti-baby gang e il divieto di aggregazione per chi si rende responsabile di violenze di gruppo e devastazioni. Tra le possibili misure, poi, anche l'arresto differito per chi si rende protagonista di danneggiamenti di gruppo e il rafforzamento dell'operazione Strade sicure a Milano, con l'impiego di più uomini dell'Esercito.