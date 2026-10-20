Paolo Romano, il video delirante in difesa dei violenti: "Tu Meloni cosa facevi a 11 anni?"

La sinistra non si smentisce. E dopo Ilaria Salis, tocca a Paolo Romano prendere le difese di quei minorenni che hanno messo a ferro e fuoco le città italiane. "11 anni. Giorgia Meloni, cosa facevi a 11 anni? E voi che state ascoltando, a 11 anni, andavate a scuola, a giocare al campetto, all'oratorio, cosa facevate a 11 anni?", chiede il consigliere regionale per il Pd in Lombardia. "Perché - prosegue in un video da lui pubblicato su Instagram - il bambino col casco verde della cooltra, rubato da un motorino a noleggio e una spranga di ferro in mano, che ieri era tra gli altri a mettere a ferro e a fuoco il centro di Milano, ha 11 anni".

L'aria che tira, Paolo Romano del Pd sconcerta tutti: "Perché il comizio di Napoli fa paura" "Paura eh?", era il tormentone di Fabio De Luigi quando imitava Carlo Lucarelli a Mai dire gol. Ed è la...

Ecco allora che Romano arriva al punto: "E dovete dirmi che responsabilità si può avere a 11 anni. Se potete veramente accontentarvi di fare di lui e dei suoi altri compagni di piazza di 12, di 13, di 14 anni dei capri espiatori. Se potete dirvi serenamente che è colpa loro, che loro sono i cattivi. E che quindi basta punire loro, basta rendere ancora più bassa l'età per il carcere, ancora più punitivo scendere in piazza, e saremo a posto così, e ci saremo lavati la coscienza. E che quel bambino di 11 anni è cattivo perché è nato cattivo. Che non c'è una famiglia che ha fallito, una scuola definanziata, depotenziata, umiliata, che ha fallito, spazi di aggregazione, oratori, case di quartiere, che non hanno saputo intercettare il suo disagio".

Paolo Romano, una calda mattinata in tv tra minacce e rinunce La calda mattinata di Paolo Romano, giovane virgulto scelto da Elly Schlein per portare in tv il verbo del Pd. E che ver...