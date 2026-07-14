L'aria che tira, Paolo Romano del Pd sconcerta tutti: "Perché il comizio di Napoli fa paura"

"Paura eh?", era il tormentone di Fabio De Luigi quando imitava Carlo Lucarelli a Mai dire gol. Ed è la tesi, piuttosto bizzarra, di Paolo Romano. Giovane e combattivo consigliere regionale della Lombardia del Partito democratico e volto assai gradito in tv dalla segretaria Elly Schlein. Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, su La7, parla del comizio del campo largo di Napoli tribolatissimo, tra contestazioni, insulti, occupazione del palco e, non ultime, polemiche interne per le frasi di Giuseppe Conte su Putin e la Russia. Roba da mandare in tilt una intera coalizione di centrosinistra, altro che rampa di lancio.

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Tuttavia, spiega Romano in collegamento, "sulla manifestazione di Napoli ci sono tante narrazioni che provano a evidenziare qualcosa che non va perché quella manifestazione fa paura per quello che funziona". L'aria serissima del dem fa a cazzotti con i commenti in sottofondo degli altri ospiti in studio, tutti perplessi. "Un programma condiviso - è la visione più che ottimistica di Romano -, che dice che al posto di dare 64 miliardi alle armi e ai fucili nei prossimi 2 anni li diamo alla sanità e all'istruzione, che facciamo il salario minimo, che facciamo le cose che interessano agli italiani che oggi ci seguono da casa e non abbiamo nemmeno più i soldi per andare in vacanza, tanto che ci sono 5 milioni di persone che rinunceranno per problemi economici. Un record per questo Paese".

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