Elisabetta Piccolotti, il delirio in Aula: "Governo criminalizza il dissenso pacifico"

"Avete fatto decreti contro i ragazzi che protestavano con azioni simboliche per il clima, con della vernice lavabile, avete fatto decreti per mandare in carcere chi partecipa ai rave, avete fatto decreti per rendere reato punibile col carcere il blocco stradale, parlate ogni dieci minuti contro gli scioperi dicendo che sono una perdita di tempo e che si fanno il venerdì per creare il caos nel Paese, bocciate gli studenti e le studentesse che fanno autogestione e occupazione a scuola con le norme del ministro Valditara". Lo dichiara Elisabetta Piccolotti di Avs intervenendo nell'Aula di Montecitorio.
"Avete sostanzialmente fatto il deserto della partecipazione politica democratica - prosegue la deputata rossoverde della Commissione Cultura alla Camera - avete fatto il deserto degli strumenti legali di protesta e pacifici. E poi, naturalmente, in questo deserto ogni tanto spunta un riot, spunta la violenza di piazza. che noi condanniamo, ma che è l'esito di un processo di criminalizzazione delle proteste pacifiche che voi avete messo in campo in questi anni".
Violenza importata, ma la coglionaggine l'abbiamo in casaFino a stamattina pensavo che il problema che l’Italia doveva risolvere con urgenza fosse quello dei maranza e aff...
"Dovreste invece ammettere che siamo di fronte al vostro fallimento su tutta la linea perché le proteste più violente che abbiamo mai visto si sono manifestate durante gli anni del vostro governo e nelle scuole abbiamo visto coltelli, aggressioni e persino un ragazzo ucciso", conclude Piccolotti.