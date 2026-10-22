Alessandra Todde si schianta sul caso Ryanair: la Sardegna sprofonda e FdI denuncia tutto

La Regione Sardegna non ha abolito l'addizionale comunale per tutto l'anno, ma solo per l'inverno 2026 e 2027, e per questo motivo Ryanair ha annunciato che diminuirà i collegamenti da e per l'isola. Il caso, che creerà molti disagi a turisti e abitanti, è come prevedibile diventato un boomerang politico per la governatrice Alessandra Todde, grillina sostenuta dal Partito democratico. Il responsabile commerciale della compagnia irlandese, Jason McGuinness, in conferenza stampa a Cagliari, ha spiegato che l'operativo Ryanair per l'inverno 2026 nell'Isola prevede delle riduzioni ad Alghero (-15%) e a Olbia (-50%), inclusa la perdita di una rotta. Unica eccezione è quella per Cagliari, che non solo non vedrà ridotti i collegamenti, ma avrà una nuova rotta per Forlì e un incremento dei voli per Milano Malpensa e Venezia.

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Il vettore low cost prevede durante la stagione invernale per la Sardegna oltre 4,5 milioni di passeggeri all'anno e più di 3.500 posti di lavoro locali. "Accogliamo con favore la decisione della Regione Sardegna di sospendere l'addizionale municipale durante gli inverni 2026 e 2027 - ha premesso McGuinness -, ma la misura è arrivata troppo tardi per incidere sull'operativo dell'inverno 2026 ed è ben lontana dall'abolizione per tutto l'anno necessaria a ripristinare la competitività della Sardegna, in particolare ad Alghero e Olbia, che soffrono di una cronica stagionalità. Il successo di Trapani-Marsala dimostra esattamente cosa accade quando le amministrazioni adottano politiche favorevoli alla crescita del trasporto aereo. Costi di accesso più bassi - ha aggiunto - si traducono in più traffico, più turismo, più posti di lavoro e tariffe più basse. Tuttavia, anziché abolire questa imposta dannosa e stimolare una crescita sostenibile del traffico, la Regione Sardegna continua a sprecare quasi 50 milioni di euro ogni anno di denaro dei contribuenti - ha detto riferendosi al sistema di continuità territoriale - in un sistema fallimentare di oneri di servizio pubblico".

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