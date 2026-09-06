Alessandra Todde, "noi ai detenuti al 41-bis in Sardegna". Che figuraccia: la decisione fu del M5s

A replicare è Salvatore Deidda , deputato sardo di Fratelli d'Italia, che definisce la protesta " uno spettacolo surreale ". Il motivo? La struttura di Uta destinata al 41 bis venne completata proprio durante il governo Conte II. "Assistere oggi alle proteste e alle barricate della sinistra e della presidente della Regione Alessandra Todde contro l’arrivo dei detenuti in regime di carcere duro a Uta è uno spettacolo surreale ", afferma Deidda.

Il reparto, ricorda il parlamentare, fu ultimato il 7 gennaio 2021, quando - come ricordato in premessa -Bonafede era ministro della Giustizia e Conte guidava l'esecutivo sostenuto da M5S e Pd. Dopo collaudi e adeguamenti, nel luglio 2025 il Dap ne ha comunicato l'attivazione. A dicembre è arrivato il piano nazionale di riorganizzazione del circuito 41 bis.

"L’attuale governo – sottolinea Deidda – non ha fatto altro che collaudare e mettere in funzione, per dovere di efficienza e per non sprecare risorse pubbliche già spese, un’opera ereditata dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle". E la conclusione è tutta politica: "Se Todde si lamenta dalla Sardegna trasformata in Cayenna non ha che da lamentarsi con il suo partito".