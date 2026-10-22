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Supermedia, drammatico calo per pentastellati e Vannacci: chi sale e chi scende, ecco il sondaggio

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giovedì 22 ottobre 2026
Supermedia, drammatico calo per pentastellati e Vannacci: chi sale e chi scende, ecco il sondaggio

1' di lettura

Crollo per il Movimento 5 Stelle e per Futuro Nazionale nell'ultima Supermedia Agi/YouTrend. Piuttosto stabili tutti gli altri partiti, mentre gli unici a crescere sono Fratelli d'Italia e Partito democratico. Un risultato che indica, forse, l'inizio di una polarizzazione. Al primo posto della classifica, resta saldamente FdI di Giorgia Meloni, che guadagna lo 0,6% e sale così al 27,9%. Al secondo posto, invece, ecco i dem di Elly Schlein, che pure guadagnano consensi, anche se in modo più lieve (+0,3), e si portano al 20,3%. In ogni caso, restano comunque più di 7 punti di distacco tra le due maggiori forze politiche del Paese. 

Al terzo posto, in drammatico calo, i pentastellati di Giuseppe Conte, che perdono lo 0,7 e scendono quindi al 12,1% dei consensi. Stabile, invece, Forza Italia di Antonio Tajani al 7,3%. La perdita più grossa, comunque, la registra Fn del generale Roberto Vannacci, che rispetto a due settimane fa perde addirittura lo 0,8 e si attesta adesso al 6,8%. A seguire, ci sono Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che perdono lo 0,1 e sono al 6,5%; la Lega di Matteo Salvini al 5,6%, senza subire alcuna variazione; Azione di Carlo Calenda al 3,3% (+0,1); Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4% (+0,1); +Europa di Riccardo Magi all'1,4% (-0,3); e Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1,1%. 

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