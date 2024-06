Reazione a catena, "per una svista degli autori": per i campioni finisce malissimo

08 giugno 2024 a

Hanno eliminato i Chiuchiarelli, ma per gli Alto voltaggio l'avventura a Reazione a catena, il quiz del preserale di Rai 1 da inizio settimana condotto da Pino Insegno, è durata davvero poco. Il tempo di due puntate, una vinta e una persa abbastanza rovinosamente. E i telespettatori a casa contestano vistosamente sia loro sia il trio di concorrenti che li ha spodestati alla velocità della luce.

"Anche queste dureranno massimo 2 puntate", sentenzia un utente su X, l'ex Twitter, a proposito delle neo-campionesse. "Si capiva che i campioni sarebbero durati poco", "Toccata e fuga, ieri campioni grazie a una svista degli autori", "Concorrenti troppo scarsi per essere veri", "E anche questa sera la tipa impappinandosi ha detto 2 parole", "Rosa e Laura siete pessime a fare le frasi", "Ammoniscile pure 'ste pippe".

Detto degli apprezzamenti per Insegno (a detta di un fan ha "7 marce in più" rispetto a Marco Liorni), in tanti avanzano critiche agli autori. "Se mi avessero proposto tutte le parole tentate dagli utenti di questo social 'congestionato' l'avrei proprio lasciata per ultima per la labile connessione a rosso, preferendo decisamente cotto o coccio", "Ma che significa 'rosso congestionato'? Anche il collegamento con 'lento' è molto forzato. Le intese poi sono state più perdenti che vincenti, con telegrammi inaccettabili", "Cosí congestionato che nessuno ha indovinato", "Ora riconosco gli autori. Era stato tutto troppo facile...", "Autori… congestionato è il traffico non è il lento. Tanto meno il rosso…", "Congestoc***zo", "Rosso, congestionato, lento, che cosa si sono inventati per non mollare il malloppo!", "Voglio l'ultima parola in busta chiusa!".

E qualcuno, a metà dell'ultima prova, aveva avvertito: "Catena facile, temo che la stangata sia alla fine!", "Catena finale facilissima. E hanno usato pure due jolly", "Ma sono diventata più intelligente o è diventato più facile?", "L'ultima sarà imprendibile".